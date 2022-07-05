Байден о стрельбе в Чикаго: не перестанем бороться с эпидемией вооруженного насилия

США не перестанут бороться с эпидемией вооруженного насилия, которая захлестнула страну. С этой целью будет подготовлено несколько важных законопроектов.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Недавно я подписал первый за почти 30 лет значительный двухпартийный проект в сфере реформирования закона об обороте оружия, включающий действия, которые спасут многие жизни. Но американскому обществу еще предстоит сделать очень много, и я не сдамся в борьбе с эпидемией вооруженного насилия", - заявил президент США.

Байден также подчеркнул, что шокирован лишенным смысла насилием с применением огнестрельного оружия. Ранее президент предложил администрации Чикаго содействие со стороны федеральных органов власти в связи со стрельбой.