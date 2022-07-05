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Байден о стрельбе в Чикаго: не перестанем бороться с эпидемией вооруженного насилия

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Вашингтон, Вторник 05 июля 2022 05:26
Байден о стрельбе в Чикаго: не перестанем бороться с эпидемией вооруженного насилия Фото: президент США Джо Байден (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

США не перестанут бороться с эпидемией вооруженного насилия, которая захлестнула страну. С этой целью будет подготовлено несколько важных законопроектов.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Недавно я подписал первый за почти 30 лет значительный двухпартийный проект в сфере реформирования закона об обороте оружия, включающий действия, которые спасут многие жизни. Но американскому обществу еще предстоит сделать очень много, и я не сдамся в борьбе с эпидемией вооруженного насилия", - заявил президент США.

Байден также подчеркнул, что шокирован лишенным смысла насилием с применением огнестрельного оружия. Ранее президент предложил администрации Чикаго содействие со стороны федеральных органов власти в связи со стрельбой.

Ранее сообщалось, что в городке Хайленд-Парк возле Чикаго неизвестный устроил стрельбу на параде ко Дню независимости США. В результате происшествия погибли пять человек, еще 16 получили ранения.

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