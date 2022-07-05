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Байден про стрілянину в Чикаго: не перестанемо боротися з епідемією збройного насильства

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Вашингтон, Вівторок 05 липня 2022 05:26
Байден про стрілянину в Чикаго: не перестанемо боротися з епідемією збройного насильства Фото: президент США Джо Байден (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

США не перестануть боротися з епідемією збройного насильства, яка захлеснула країну. З цією метою буде підготовлено кілька важливих законопроектів.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Нещодавно я підписав перший за майже 30 років значний двопартійний проект у сфері реформування Закону Про обіг зброї, що включає дії, які врятують багато життів. Але американському суспільству ще належить зробити дуже багато, і я не здамся в боротьбі з епідемією збройного насильства", - заявив президент США.

Байден також підкреслив, що шокований позбавленим сенсу насильством із застосуванням вогнепальної зброї. Раніше президент запропонував адміністрації Чикаго сприяння з боку федеральних органів влади у зв'язку зі стріляниною.

Раніше повідомлялося, що в містечку Хайленд-Парк біля Чикаго невідомий влаштував стрілянину на параді до Дня незалежності США. В результаті події загинули п'ятеро людей, ще 16 отримали поранення.

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