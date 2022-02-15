ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден: США, НАТО и Украина не угрожают России

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 15 февраля 2022 23:20
Байден: США, НАТО и Украина не угрожают России Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Американский президент Джо Байден заявил, что США, НАТО и Украина не представляют угрозы для России. По его словам, размещать ракеты на украинской территории не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"Позвольте мне также ясно сказать, чего мы не сделаем. США и НАТО не представляют угрозы для России, ни у США, ни у НАТО нет ракет в Украине, у нас нет планов размещать их там, и они не будут нацелены на народ России", - сказал Байден.

Обращаясь к россиянам Байден заявил, что США не враги России. "Я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны против Украины", - добавил американский лидер.

Напомним, накануне Байден с президентом Франции Эммануэлем Макроном договорились проверить заявления России об отводе своих войск от границ Украины.

Отметим, 15 февраля Министерство обороны России объявило о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь шла о войсковых округах, которые граничат с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
Путин об отсрочке вступления Украины в НАТО: ничего не меняет, хотим решить сейчас
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится