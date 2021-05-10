Байден: США готові вжити нових заходів після атаки на Colonial Pipeline
Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація готова у разі необхідності зробити додаткові кроки після кібератаки на компанію Colonial Pipeline. Заходи будуть залежати від того, скільки часу буде потрібно компанії, щоб відновити роботу трубопроводу.
Трансляція виступу Байдена велася на сторінці Білого дому в Twitter.
Як розповів президент, розмовляючи з журналістами в Білому домі, Міністерство енергетики співпрацює з компанією, з тим, щоб трубопровід якомога швидше запрацював на повну потужність.
Він також заявив, що адміністрація планує розробити ініціативи у сфері кібербезпеки спільно з приватними компаніями з нафтогазової індустрії та інших галузей.
В ході виступу Байден зазначив, що зараз без роботи залишилися 1,3 мільйона співробітників на рівні штатів і муніципалітетів. Починаючи з понеділка, місцева влада зможе звертатися за фінансуванням.
Коментуючи епідеміологічну ситуацію в країні, президент зазначив, що захворюваність знижується, а кількість вакцинацій зростає.
Нагадаємо, він також заявив, що поки немає вказівок причетності до атаки Росії. Байден як і раніше має намір зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним.
За інформацією американського каналу CNN, атаку на найбільший трубопровід США здійснили хакери з Росії.