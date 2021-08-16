Байден: США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран

США не должны вмешиваться во внутренние конфликты других стран, считает американский президент Джо Байден. Он закончил свое выступление, громко хлопнув папкой по столу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Госдепа США.
Также президент США во время своего обращения к нации не ответил ни на один вопрос журналистов.
Ранее мы писали, что США отправляют в Афганистан еще тысячу военных.
Напомним, ранее стало известно, что Россия и Китай не исключают признание правления "Талибана" в Афганистане.