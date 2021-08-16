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Байден: США не повинні втручатися у внутрішні конфлікти інших країн

Автор: РБК-Україна

США не повинні втручатися у внутрішні конфлікти інших країн, вважає американський президент Джо Байден. Він закінчив свій виступ, гучно грюкнувши папкою по столу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Держдепу США.

"Армія США не повинна втручатись у "вічні" військові конфлікти в інших країнах", - заявив Байден.

Президент США під час свого звернення до нації не відповів на жодне запитання журналістів.

Раніше ми писали, що США відправляють до Афганістану ще тисячу військових.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія і Китай не виключають визнання правління "Талібану" в Афганістані.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденАфганистан