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Байден сподівається, що Іран відмовиться від помсти Ізраїлю, але впевненості немає

Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Президент США Джо Байден висловив сподівання, що Іран відмовиться від плану нападу на Ізраїль, попри його погрозу помститися за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії у Тегерані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи відмовиться Іран від атаки проти Ізраїлю, Байден відповів: "Я сподіваюся, що так. Я не знаю".

Загроза нової війни

Іран пригрозив Ізраїлю "суворою відповіддю" після того, як 31 серпня у Тегерані було вбито лідера радикального палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханію.

Досі достеменно невідомо, як саме він загинув. Іран і ХАМАС звинуватили у нападі Ізраїль, хоча той досі офіційно не взяв на себе відповідальність за операцію.

Джерела декількох західних видань повідомили, що у будівлі в Тегерані, в якій зупинився Ханія, аби взяти участь у інавгурації нового іранського президента, було закладено вибухівку.

Британське видання The Telegraph повідомило, що ізраїльське розвідувальне агентство Моссад завербувало агентів підрозділу КВІР, який відповідає за безпеку високопоставлених чиновників, щоб закласти вибухівку в трьох кімнатах будівлі, де перебував лідер ХАМАС.

Натомість Іран стверджує, що вбивство Ханії було скоєно за допомогою ракети малої дальності.

За даними джерел Sky News Arabia, Іран планує атакувати Ізраїль 12-13 серпня.

США розгорнуть на Близькому Сході більше американських оборонних можливостей, щоб зміцнити захист своїх сил в регіоні та захистити Ізраїль.

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Джозеф БайденІзраїльІран