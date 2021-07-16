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Байден сообщил об отправке в Гаити морских пехотинцев

Автор: Артур Родивилов

США посылают в Гаити морских пехотинцев после убийства президента для усиления защиты посольства. Отправка туда войск не стоит на данный момент в повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена во время брифинга по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее официальный представитель Пентагона подполковник Кен Хоффман заявил, что задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза граждане Колумбии проходили подготовку в армии США.

"Что касается того, есть ли условия, при которых мы отправим военнослужащих в Гаити: мы отправляем только морских пехотинцев для обеспечения безопасности посольства", - сказал он.

Напомним, власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.

Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.

РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.

По словам премьера страны, Моиза пытали перед убийством.

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Джозеф Байденпреступления