Байден повідомив про відправку в Гаїті морських піхотинців

США посилають до Гаїті морських піхотинців після вбивства президента для посилення захисту посольства. Відправка туди військ не стоїть на порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена під час брифінгу за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Що стосується того, чи є умови, за яких ми відправимо військовослужбовців до Гаїті: ми відправляємо тільки морських піхотинців для забезпечення безпеки посольства", - сказав він.

Раніше офіційний представник Пентагону підполковник Кен Хоффман заявив, що затримані за підозрою у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моіза громадяни Колумбії проходили підготовку в армії США.

Нагадаємо, влада Гаїті попросила Сполучені Штати направити війська для захисту ключової інфраструктури країни.

Пізніше міністр у справах голосування і міжпартійних відносин республіки Матіас П'єр заявив, що запит Гаїті до Сполучених Штатів про направлення сил стосується обмеженого числа військових, приблизно 500 осіб.

РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моіза під час нападу на резиденцію глави держави.

За словами прем'єра країни, Моіза катували перед вбивством.