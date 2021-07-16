ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден сообщил об отправке в Гаити морских пехотинцев

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 16 июля 2021 03:41
Байден сообщил об отправке в Гаити морских пехотинцев Фото: Джо Байден, президент США (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

США посылают в Гаити морских пехотинцев после убийства президента для усиления защиты посольства. Отправка туда войск не стоит на данный момент в повестке дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена во время брифинга по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее официальный представитель Пентагона подполковник Кен Хоффман заявил, что задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза граждане Колумбии проходили подготовку в армии США.

"Что касается того, есть ли условия, при которых мы отправим военнослужащих в Гаити: мы отправляем только морских пехотинцев для обеспечения безопасности посольства", - сказал он.

Напомним, власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.

Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.

РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.

По словам премьера страны, Моиза пытали перед убийством.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден преступления
NEWS
Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев
Официально. ЕС рекомендовал открыть границы для украинцев
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева