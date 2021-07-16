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Байден повідомив про відправку в Гаїті морських піхотинців

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Вашингтон, П'ятниця 16 липня 2021 03:41
Байден повідомив про відправку в Гаїті морських піхотинців Фото: Джо Байден, президент США (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

США посилають до Гаїті морських піхотинців після вбивства президента для посилення захисту посольства. Відправка туди військ не стоїть на порядку денному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента США Джо Байдена під час брифінгу за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Раніше офіційний представник Пентагону підполковник Кен Хоффман заявив, що затримані за підозрою у вбивстві президента Гаїті Жовенеля Моіза громадяни Колумбії проходили підготовку в армії США.

"Що стосується того, чи є умови, за яких ми відправимо військовослужбовців до Гаїті: ми відправляємо тільки морських піхотинців для забезпечення безпеки посольства", - сказав він.

Нагадаємо, влада Гаїті попросила Сполучені Штати направити війська для захисту ключової інфраструктури країни.

Пізніше міністр у справах голосування і міжпартійних відносин республіки Матіас П'єр заявив, що запит Гаїті до Сполучених Штатів про направлення сил стосується обмеженого числа військових, приблизно 500 осіб.

РБК-Україна розповідало про вбивство президента Гаїті Жовенеля Моіза під час нападу на резиденцію глави держави.

За словами прем'єра країни, Моіза катували перед вбивством.

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