Байден сьогодні провів розмову з партнерами щодо допомоги Україні

Сьогодні, 25 січня, президент США Джо Байден вранці провів телефонні розмови з партнерами щодо допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря білого дому Карін Жан-П'єр в Twitter.

"Президент Байден розмовляв сьогодні вранці з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Шольцем, прем’єр-міністром Італії Мелоні та прем’єр-міністром Великобританії Сунаком у рамках нашої тісної координації щодо підтримки України", - пояснила Жан-П'єр.

Нагадаємо, Байден сьогодні виступить з заявою щодо допомоги України.

За даними західних ЗМІ, США планує відправляти до України 31 танк Abrams.

Що відомо про танки Abrams та чи отримає їх Україна - розповідаємо в матеріалі РБК-Україна.

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