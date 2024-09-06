Байден сьогодні оголосить про новий пакет військової допомоги Україні на 250 млн доларів

"Мені приємно повідомити, що сьогодні президент Байден оголосить про додатковий пакет допомоги Україні в розмірі 250 мільйонів доларів США. Це збільшить можливості для задоволення зростаючих потреб України", - заявив Остін.

"Рамштайн-24" у Німеччині

Нагадаємо, що сьогодні проходить нове засідання у форматі "Рамштайн". Це вже 24-та за рахунком зустріч Контактної групи з питань оборони України. Особливістю цього засідання зокрема є те, що в ньому бере участь український президент Володимир Зеленський, який вже виступив з промовою.

Зазначимо, що на сьогодні союзники сфокусують свою увагу, зокрема, на темах посилення можливостей протиповітряної оборони України.

Після завершення "Рамштайну" партнери оголосять про нові пакети військової допомоги для України, серед яких і Сполучені Штати Америки.

Більше про сьогоднішнє засідання Контактної групи читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Рамштайн-24" у Німеччині. Що на порядку денному зустрічі союзників України".

Допомога Україні від США