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Байден сьогодні анонсує виділення нових коштів на допомогу Україні, - Reuters

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні, 6 грудня, оголосить про виділення фінансування на додаткову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназваний американський чиновник розповів, що президент США оголосить про виділення 175 мільйонів доларів на додаткову допомогу Україні під час сьогоднішнього виступу в Конгресі.

Також він закликатиме Конгрес ухвалити його запит на фінансування національної безпеки, який включає понад 60 млрд доларів на допомогу Україні, додав співрозмовник Reuters.

Проблеми з фінансуванням допомоги Україні

Нагадаємо, Пентагон використав 97% з 62,3 млрд доларів, які Конгрес виділяв на військову допомогу Україні, розповіла цього тижня директор Офісу менеджменту та бюджету США (відділ при Виконавчому офісі президента США) Шаланда Янг.

Ще у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на національну безпеку. У цю суму входить понад 60 млрд доларів для України.

Сьогодні, 6 грудня, Сенат має розглянути відповідний законопроект. Але найімовірніше його не підтримають, оскільки республіканці у верхній палаті Конгресу хочуть голосувати проти.

Вони вимагають від Білого дому внести у свій запит більш радикальні пропозиції щодо посилення безпеки кордону.

 

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