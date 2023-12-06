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Байден сегодня анонсирует выделение новых средств на помощь Украине, - Reuters

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сегодня, 6 декабря, объявит о выделении финансирования на дополнительную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что президент США объявит о выделении 175 миллионов долларов на дополнительную помощь Украине во время сегодняшнего выступления в Конгрессе. 

Также он будет призывать Конгресс принять его запрос на финансирование национальной безопасности, который включает более 60 млрд долларов на помощь Украине, добавил собеседник Reuters. 

Проблемы с финансированием помощи Украине

Напомним, Пентагон использовал 97% из 62,3 млрд долларов, которые Конгресс выделял на военную помощь Украине, рассказала на этой неделе директор Офиса менеджмента и бюджета США (отдел при Исполнительном офисе президента США) Шаланда Янг.

Еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на национальную безопасность. В эту сумму входит более 60 млрд долларов для Украины. 

Сегодня, 6 декабря, Сенат должен рассмотреть соответствующий законопроект. Но, вероятнее всего, его не поддержат, поскольку республиканцы в верхней палате Конгресса хотят голосовать против. 

Они требуют от Белого дома внести в свой запрос более радикальные предложения по усилению безопасности границы

 

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