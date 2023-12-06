Байден сегодня анонсирует выделение новых средств на помощь Украине, - Reuters

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что президент США объявит о выделении 175 миллионов долларов на дополнительную помощь Украине во время сегодняшнего выступления в Конгрессе.

Также он будет призывать Конгресс принять его запрос на финансирование национальной безопасности, который включает более 60 млрд долларов на помощь Украине, добавил собеседник Reuters.

Проблемы с финансированием помощи Украине

Напомним, Пентагон использовал 97% из 62,3 млрд долларов, которые Конгресс выделял на военную помощь Украине, рассказала на этой неделе директор Офиса менеджмента и бюджета США (отдел при Исполнительном офисе президента США) Шаланда Янг.

Еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на национальную безопасность. В эту сумму входит более 60 млрд долларов для Украины.

Сегодня, 6 декабря, Сенат должен рассмотреть соответствующий законопроект. Но, вероятнее всего, его не поддержат, поскольку республиканцы в верхней палате Конгресса хотят голосовать против.

Они требуют от Белого дома внести в свой запрос более радикальные предложения по усилению безопасности границы.