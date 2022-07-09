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Байден затвердив нову допомогу Україні на 400 млн доларів: що отримаємо

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Вашингтон, Субота 09 липня 2022 00:52
Байден затвердив нову допомогу Україні на 400 млн доларів: що отримаємо Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 400 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

У новий пакет військової допомоги включені чотири ракетні системи HIMARS і додаткові боєприпаси до них, три тактичні машини для евакуації обладнання, боєприпаси до 155-мм артилерійських знарядь, підривні боєприпаси, протибатарейні системи, а також запчастини до вже наявної в Україні техніки та інше обладнання.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов говорив, що Україна вже отримала 9 систем HIMARS, але для серйозного контрнаступу українські військові потребують ще кількох десятків.

На початку липня США виділили пакет військової допомоги на 820 млн доларів, до якого серед іншого увійшли дві передові системи протиповітряної оборони NASAMS.

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