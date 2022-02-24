Байден собрал Совбез из-за нападения России на Украину

Президент США Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности. Как сообщил представитель Белого дома, Совбез собирается, поскольку Россия продолжает крупномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

По его словам, заседание пройдет в четверг, 24 февраля и на нем будут обсуждены последние события в Украине.

Как сообщает CNN, сегодня утром в Белый дом прибыл ряд высших должностных лиц национальной безопасности: советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр финансов Джанет Йеллен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, министр обороны Ллойд Остин, директор ЦРУ Билл Бернс и вице-президент Камала Харрис.

Байден также встретится со своими коллегами из стран "Большой семерки", чтобы согласовать более жесткие меры против России.

Напомним, ранним утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска нанесли воздушные удары по Украине. На всех направлениям идут бои.

После этого президент США Джо Байден заявил, что мир привлечет Россию к ответственности за нападение на Украину.