ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден собрал Совбез из-за нападения России на Украину

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 24 февраля 2022 16:06
Байден собрал Совбез из-за нападения России на Украину Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности. Как сообщил представитель Белого дома, Совбез собирается, поскольку Россия продолжает крупномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, заседание пройдет в четверг, 24 февраля и на нем будут обсуждены последние события в Украине.

Как сообщает CNN, сегодня утром в Белый дом прибыл ряд высших должностных лиц национальной безопасности: советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр финансов Джанет Йеллен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, министр обороны Ллойд Остин, директор ЦРУ Билл Бернс и вице-президент Камала Харрис.

Байден также встретится со своими коллегами из стран "Большой семерки", чтобы согласовать более жесткие меры против России.

Напомним, ранним утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Российские войска нанесли воздушные удары по Украине. На всех направлениям идут бои.

После этого президент США Джо Байден заявил, что мир привлечет Россию к ответственности за нападение на Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина