Байден зібрав Радбез через напад Росії на Україну

Президент США Джо Байден скликав засідання Ради національної безпеки. Як повідомив представник Білого дому, Радбез збирається, оскільки Росія продовжує великомасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

За його словами, засідання пройде в четвер, 24 лютого і на ньому будуть обговорені останні події в Україні.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Російські війська завдали повітряних ударів по Україні. На всіх напрямках йдуть бої.

Після цього президент США Джо Байден заявив, що світ приверне Росію до відповідальності за напад на Україну.