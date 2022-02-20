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Байден соберет заседание совета нацбезопасности по Украине

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля, соберет заседание Совета национальной безопасности Белого дома. На нем обсудят российскую эскалацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что Байден продолжает следить за ситуацией вокруг Украины и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий.

"Помощник Байдена по нацбезопасности подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент", - заявила Псаки.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение напасть на Украину. Он добавил, что до российского вторжения возможность дипломатического решения конфликта останется открытой.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский вновь предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться.

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