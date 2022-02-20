Байден збере засідання ради нацбезпеки щодо України

Президент США Джо Байден у неділю, 20 лютого, збере засідання ради національної безпеки Білого дому. На ній обговорять російську ескалацію навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що Байден продовжує стежити за ситуацією навколо України і його команда з національної безпеки регулярно доповідає йому про розвиток подій.

"Помічник Байдена з нацбезпеки підтвердили, що Росія може почати напад на Україну в будь-який момент", - заявила Псакі.