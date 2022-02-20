RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден збере засідання ради нацбезпеки щодо України

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден у неділю, 20 лютого, збере засідання ради національної безпеки Білого дому. На ній обговорять російську ескалацію навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що Байден продовжує стежити за ситуацією навколо України і його команда з національної безпеки регулярно доповідає йому про розвиток подій.

"Помічник Байдена з нацбезпеки підтвердили, що Росія може почати напад на Україну в будь-який момент", - заявила Псакі.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін прийняв рішення напасти на Україну. Він додав, що до російського вторгнення можливість дипломатичного вирішення конфлікту залишиться відкритою.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський знову запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України