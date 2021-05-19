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Байден снимет санкции против главы компании, строящей "Северный поток-2", - Reuters

Автор: Анастасия Рокитна

Администрация президента США Джо Байдена может снять санкции с оператора российского газопровода "Северный поток-2". Госдепартамент США должен представить завтра решение.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

В отчете Госдепа, по словам собеседника издания, признают, что Nord Stream 2 и Варниг законно подпадает под санкции. При этом отказ от них будет мотивирован национальными интересами США, отмечает источник.

Источник добавил, что этот шаг - сигнал Германии о приверженности США к восстановлению отношений.

Отметим, у президента РФ Владимира Путина отреагировали на возможный отказ США от санкций против "Северного потока-2". В Кремле положительно восприняли эту информацию.

Ранее о возможности отмены санкций против "Северного потока-2" писал портал Axios.

Вместе с тем, издание Politico писало, что США планируют ввести санкции против четырех судов и четырех компаний, которые занимаются строительством российского газопровода.

Отметим, глава Оператора ГТС Сергей Макогон говорил, что Украина из-за "Северного потока-2" будет терять 5-6 млрд долларов в год.

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Новости Украины Джозеф БайденСеверный поток-2Санкции