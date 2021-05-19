Байден снимет санкции против главы компании, строящей "Северный поток-2", - Reuters

В отчете Госдепа, по словам собеседника издания, признают, что Nord Stream 2 и Варниг законно подпадает под санкции. При этом отказ от них будет мотивирован национальными интересами США, отмечает источник.

Источник добавил, что этот шаг - сигнал Германии о приверженности США к восстановлению отношений.

Отметим, у президента РФ Владимира Путина отреагировали на возможный отказ США от санкций против "Северного потока-2". В Кремле положительно восприняли эту информацию.

Ранее о возможности отмены санкций против "Северного потока-2" писал портал Axios.