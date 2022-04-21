Байден скоро объявит о следующем этапе военной помощи Украине, - Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США объявят о новом этапе помощи Украине в области безопасности в очень короткие сроки, поскольку вторжение России продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Она также отметила, что испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Россией не изменит позицию Белого дома в отношении помощи Украине, пообещав, что США продолжат оказывать как военную помощь, так и помощь в сфере безопасности.

"Президент Байден в ближайшее время объявит о следующем этапе военной помощи. Скоро услышите больше", - заявила Псаки.

Напомним, Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит дополнительную военную помощь на 800 млн долларов, которая включает бронетехнику и вертолеты.

Мы также писали о том, что в Европу прибыли первые американские гаубицы для Украины. Кроме того, в течение суток в Европейский регион отправятся еще четыре самолета.

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