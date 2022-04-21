ru ua
Чт, 21 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден скоро объявит о следующем этапе военной помощи Украине, - Белый дом

Новина українською →
США, Четверг 21 апреля 2022 06:57
Байден скоро объявит о следующем этапе военной помощи Украине, - Белый дом Фото: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США объявят о новом этапе помощи Украине в области безопасности в очень короткие сроки, поскольку вторжение России продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Президент Байден в ближайшее время объявит о следующем этапе военной помощи. Скоро услышите больше", - заявила Псаки.

Она также отметила, что испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Россией не изменит позицию Белого дома в отношении помощи Украине, пообещав, что США продолжат оказывать как военную помощь, так и помощь в сфере безопасности.

Напомним, Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон предоставит дополнительную военную помощь на 800 млн долларов, которая включает бронетехнику и вертолеты.

Мы также писали о том, что в Европу прибыли первые американские гаубицы для Украины. Кроме того, в течение суток в Европейский регион отправятся еще четыре самолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
57-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
"Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию
Милан Лелич, Виталий Носач "Путин – это ирод". Как села под Гостомелем и Бородянкой пережили российскую оккупацию