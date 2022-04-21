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Байден скоро оголосить про наступний етап військової допомоги Україні, - Білий дім

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США, Четвер 21 квітня 2022 06:57
Байден скоро оголосить про наступний етап військової допомоги Україні, - Білий дім Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США оголосять про новий етап допомоги Україні в галузі безпеки в дуже короткі терміни, оскільки вторгнення Росії триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Президент Байден найближчим часом оголосить про наступний етап військової допомоги. Скоро почуєте більше", - заявила Псакі.

Вона також зазначила, що випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Росією не змінить позицію Білого дому щодо допомоги Україні, пообіцявши, що США продовжать надавати як військову допомогу, так і допомогу у сфері безпеки.

Нагадаємо, Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть додаткову військову допомогу на 800 млн доларів, яка включає бронетехніку і вертольоти.

Ми також писали про те, що до Європи прибули перші американські гаубиці для України. Крім того, протягом доби в Європейський регіон відправляться ще чотири літаки.

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