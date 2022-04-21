Байден скоро оголосить про наступний етап військової допомоги Україні, - Білий дім

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США оголосять про новий етап допомоги Україні в галузі безпеки в дуже короткі терміни, оскільки вторгнення Росії триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Вона також зазначила, що випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Росією не змінить позицію Білого дому щодо допомоги Україні, пообіцявши, що США продовжать надавати як військову допомогу, так і допомогу у сфері безпеки.

Нагадаємо, Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському, що Вашингтон надасть додаткову військову допомогу на 800 млн доларів, яка включає бронетехніку і вертольоти.

Ми також писали про те, що до Європи прибули перші американські гаубиці для України. Крім того, протягом доби в Європейський регіон відправляться ще чотири літаки.

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