Байден скористається відсутністю Путіна та Сі на саміті G20, - CNN

Видання пише, що цьогорічний саміт буде присвячений країнам, що розвиваються та змінам клімати. Байден же, в свою чергу, зоче хосередитись на підтримці таких країн, а також протистоянні зростаючій

Найважливіша мета Байдена на G20 буде зосереджена навколо запропонованих реформ Світового банку та інших багатосторонніх банків розвитку, а також збільшення фінансування для тих установ, які зосереджені на підтримці країн, що розвиваються.

радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

Для Байдена відсутність Сі та Путіна означає як втрачену можливість, так і відкриття, оскільки всі троє змагаються за вплив на світовій арені, зазначає CNN.

Саміт в Нью-Делі відбудеться 9-10 вересня - там, серед іншого, мала відбутись зустріч Сі з Джо Байденом. Той заявив, що "розачарований" відмовою китайського колеги їхати на саміт.

Україна не увійшла до списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" країн. Організатори пояснили це тим, що такий формат нібито не створено для обговорення проблем безпеки.

Варто зазначити, що не буде там і російського диктатора Володимира Путіна, замість нього РФ представлятиме голова російського МЗС Сергій Лавров.

До речі, відсутністю Сі та Путіна, за даними Bloomberg, скористається і ЄС - щоб активізувати свою роботу з країнами так званого Глобального Півдня через зустрічі на високому рівні з африканськими лідерами.

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