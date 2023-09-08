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Байден воспользуется отсутствием Путина и Си на саммите G20, - CNN

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден воспользуется отсутствием российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпиня на саммите G20, чтобы улучшить отношения Америки с развивающимися странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание пишет, что нынешний саммит будет посвящен развивающимся странам и изменениям климата. Байден же, в свою очередь, намерен фокусироваться на поддержке таких стран, а также противостоянии растущей

Важнейшая цель Байдена на G20 будет сосредоточена вокруг предложенных реформ Всемирного банка и других многосторонних банков развития, а также увеличения финансирования для учреждений, которые сосредоточены на поддержке развивающихся стран.

США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Для Байдена отсутствие Си и Путина означает как упущенную возможность, так и открытие, поскольку все трое соревнуются за влияние на мировой арене, отмечает CNN.

Саммит в Нью-Дели состоится 9-10 сентября - там, среди прочего, должна была состояться встреча Си с Джо Байденом. Тот заявил, что "разочарован" отказом китайского коллеги ехать на саммит.

Украина не вошла в список приглашенных на саммит "Большой двадцатки" стран. Организаторы объяснили это тем, что такой формат якобы не создан для обсуждения проблем безопасности.

Следует отметить, что не будет там и российского диктатора Владимира Путина, вместо него РФ будет представлять глава российского МИДа Сергей Лавров.

Кстати, отсутствием Си и Путина, по данным Bloomberg, воспользуется и ЕС - чтобы активизировать свою работу со странами так называемого Глобального Юга из-за встреч на высоком уровне с африканскими лидерами.

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G20Джозеф БайденСи ЦзиньпиньСаммит G20