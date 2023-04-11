Байден скасував надзвичайний стан у США, введений через COVID-19

Президент США Джо Байден підписав закон, який скасовує режим надзвичайної ситуації, запроваджений у країні понад три роки тому у зв'язку із поширенням COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

У січні президент повідомляв керівництву Конгресу США, що планує скасувати режим надзвичайної ситуації з 11 травня, проте законодавці вирішили припинити його дію раніше, президент США згодом підписав відповідний закон.

Режим надзвичайної ситуації було запроваджено 2020 року на тлі пандемії Дональдом Трампом. Пізніше Байден продовжив його дію.

Раніше повідомлялося, що Байден 20 березня підписав закон про розсекречення інформації, пов'язаної із виникненням COVID-19.

Перед цим у США також заявили, що вважають витік із лабораторії в китайському Ухані найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.

Згодом голова Всесвітньої організації охорони здоров'я закликав Китай поділитися своєю інформацією про походження COVID-19.

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