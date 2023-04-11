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Байден скасував надзвичайний стан у США, введений через COVID-19

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден підписав закон, який скасовує режим надзвичайної ситуації, запроваджений у країні понад три роки тому у зв'язку із поширенням COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Режим надзвичайної ситуації було запроваджено 2020 року на тлі пандемії Дональдом Трампом. Пізніше Байден продовжив його дію.

У січні президент повідомляв керівництву Конгресу США, що планує скасувати режим надзвичайної ситуації з 11 травня, проте законодавці вирішили припинити його дію раніше, президент США згодом підписав відповідний закон.

Раніше повідомлялося, що Байден 20 березня підписав закон про розсекречення інформації, пов'язаної із виникненням COVID-19.

Перед цим у США також заявили, що вважають витік із лабораторії в китайському Ухані найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.

Згодом голова Всесвітньої організації охорони здоров'я закликав Китай поділитися своєю інформацією про походження COVID-19.

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