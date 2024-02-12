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Байден про скандальну заяву Трампа: корисний поплічник Путіна

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав Дональда Трампа "корисним поплічником" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського лідера у Twitter.

"Хочете знати, чому Україна важлива? Тому що, як ви бачите, Путін і його корисні поплічники дивляться на більш значні призи", - написав він.

Раніше Дональд Трамп розповів, як погрожував країнам НАТО підбурювати Росію до нападу на них, якщо вони не будуть вносити внески в Альянс.

Ця заява вже викликала обурення у Білого дому та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Після цього влада Польщі також відреагувала на заяву Дональда Трампа про те, що на посаді президента він не збирається безкоштовно захищати союзників по НАТО від ймовірного нападу.

При цьому глава Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що загрози Трампа наголошують на необхідності для ЄС терміново розвивати свою стратегічну автономію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Джозеф БайденСполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна Росії проти України