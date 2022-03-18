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Байден и Си Цзиньпин начали телефонный разговор

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Вашингтон, Пекин, Пятница 18 марта 2022 15:56
Байден и Си Цзиньпин начали телефонный разговор Фото: Джо Байден и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали телефонные переговоры. Одной из тем разговора станет война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Защищенный видеозвонок президента США Джо Байдена с председателем Китая Си Цзиньпином начался в 9:03 утра по восточному времени", - говорится в сообщении.

Также информацию о начале телефонного разговора подтверждают китайские СМИ.

Напомним, в Госдепе США заявили, что Байден собирается попросить Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина, чтобы прекратить войну в Украине.

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