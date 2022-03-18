Байден и Си Цзиньпин начали телефонный разговор
Фото: Джо Байден и Си Цзиньпин (коллаж РБК-Украина)
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали телефонные переговоры. Одной из тем разговора станет война в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Защищенный видеозвонок президента США Джо Байдена с председателем Китая Си Цзиньпином начался в 9:03 утра по восточному времени", - говорится в сообщении.
Также информацию о начале телефонного разговора подтверждают китайские СМИ.
Напомним, в Госдепе США заявили, что Байден собирается попросить Си Цзиньпина повлиять на Владимира Путина, чтобы прекратить войну в Украине.
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