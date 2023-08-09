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Байден одобрил старт обучения украинских пилотов на F-16, - Пентагон

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Среда 09 августа 2023 04:47
Байден одобрил старт обучения украинских пилотов на F-16, - Пентагон Фото: Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов на F-16 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Президент США Джо Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов на F-16, однако процессом руководят Дания и Нидерланды.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Как вы знаете, процесс подготовки возглавляют Дания и Нидерланды", - прокомментировала она вопрос об отборе первой группы пилотов для обучения.

По словам Сингх, президент Байден "дал зеленый свет" старту и поддержке учений на F-16. Тем не менее, сейчас у Штатов нет официальных заявлений по поводу деталей предстоящих тренировок.

Обучение украинских пилотов на F-16

В этом году страны-союзники создали так называемую коалицию истребителей и договорились об обучении украинских пилотов на F-16, а затем и о передаче самолетов Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обучение начнется уже в августе. А спикер воздушных сил Юрий Игнат заявил, что они стартуют даже раньше - в конце лета, и продлятся полгода.

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Джозеф Байден F-16
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