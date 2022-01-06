Байден о штурме Капитолия в 2021: это было вооруженное восстание

По его словам, в 2020 году впервые в истории США действующий президент не просто проиграл выборы, но и пытался предотвратить мирную передачу власти.

"Это место подверглось нападению. Жизни людей были под угрозой. Столица страны оказалась в осаде. Это была не группа туристов. Это было вооруженное восстание", - заявил Байден.

Он также похвалил полицейских, которые противостояли восстанию.

"Год назад в этом священном месте демократия подверглась нападению. Воля народа подверглась нападению, наша Конституция столкнулась с серьезнейшими угрозами. Полиция Капитолия, Департамент столичной полиции округа Колумбия, Национальная гвардия и другие храбрые сотрудники правоохранительных органов спасли верховенство закона. Наша демократия выдержала. Мы терпели и победили", - добавил Байден.