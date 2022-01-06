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Байден о штурме Капитолия в 2021: это было вооруженное восстание

Автор: Александр Мороз

Президент США Джо Байден считает штурм Капитолия 6 января 2021 года вооруженным восстанием. А также назвал бывшего президента Дональда Трампа ответственным за него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на речь Байдена по случаю годовщины тех событий.

По его словам, в 2020 году впервые в истории США действующий президент не просто проиграл выборы, но и пытался предотвратить мирную передачу власти.

"Это место подверглось нападению. Жизни людей были под угрозой. Столица страны оказалась в осаде. Это была не группа туристов. Это было вооруженное восстание", - заявил Байден.

Он также похвалил полицейских, которые противостояли восстанию.

"Год назад в этом священном месте демократия подверглась нападению. Воля народа подверглась нападению, наша Конституция столкнулась с серьезнейшими угрозами. Полиция Капитолия, Департамент столичной полиции округа Колумбия, Национальная гвардия и другие храбрые сотрудники правоохранительных органов спасли верховенство закона. Наша демократия выдержала. Мы терпели и победили", - добавил Байден.

Напомним, штурм Капитолия в январе 2021 года устроили сторонники Трампа, пытаясь помешать утверждению результатов президентских выборов, в результате беспорядков погибли пять человек.

Ожидается, что отчет о расследовании будет опубликован осенью 2022 года.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКапитолий