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Штурм Капитолия: стало известно, когда Конгресс опубликует отчет о расследовании

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Вашингтон, Вторник 28 декабря 2021 20:14
Штурм Капитолия: стало известно, когда Конгресс опубликует отчет о расследовании Фото: стали известны сроки публикации отчета о расследовании штурма Капитолия в январе 2021 года (twitter com Complex)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комитет Палаты представителей США, расследующий обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, опубликует окончательный отчет о расследовании осенью следующего года. Летом планируется публикация промежуточных выводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным источников телеканала, сроки публикации окончательного и промежуточного отчетов о расследовании штурма Капитолия могут измениться. Как отметил собеседник издания, пока нет точной даты публикации этих документов.

При этом он отметил, что промежуточные выводы расследования могут быть опубликован летом следующего года. По его словам, окончательный отчет может быть обнародован осенью 2022 года.

Напомним, комитет Палаты представителей заинтересовался телефонным звонком экс-президента США Дональда Трампа за несколько часов до штурма Капитолия.

Отметим, 6 января 2021 года сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов.

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