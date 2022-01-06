Байден про штурм Капітолію в 2021: це було збройне повстання

За його словами, в 2020 році вперше в історії США чинний президент не просто програв вибори, але і намагався запобігти мирній передачі влади.

"Це місце піддалося нападу. Життя людей були під загрозою. Столиця країни опинилася в облозі. Це була не група туристів. Це було збройне повстання", - заявив Байден.

Він також похвалив поліцейських, які протистояли повстанню.

"Рік тому в цьому священному місці демократія зазнала нападу. Воля народу зазнала нападу, наша Конституція зіткнулася з серйозними погрозами. Поліція Капітолію, департамент столичної поліції округу Колумбія, Національна гвардія та інші хоробрі співробітники правоохоронних органів врятували верховенство закону. Наша демократія витримала. Ми терпіли і перемогли", - додав Байден.