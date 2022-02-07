Байден и Шольц о противостоянии с РФ: Германия и США идут нога в ногу

"Мы работаем в ногу, чтобы и дальше сдерживать российскую агрессию в Европе, а также в ответ на вызовы со стороны Китая", - заявил Байден.

При этом Шольц подчеркнул, что США и Германия являются ближайшими союзниками и интенсивно работают вместе. При этом он подчеркнул, что одной из главных задач двух лидеров является борьба с российской агрессией против Украины.

"Мы близкие союзники, и мы действуем скоординировано и единым образом, когда дело доходит до реагирования на текущие кризисы", - заявил Шольц, добавив, что Россия заплатит очень высокую цену, если нападет на Украину.