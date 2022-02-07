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Байден і Шольц про протистояння з РФ: Німеччина і США йдуть нога в ногу

Автор: Валерія Поліщук

Президент США Джо Байден заявив на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, що дві країни "йдуть нога в ногу". Зокрема, у протистоянні Росії через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

"Ми працюємо в ногу, щоб і далі стримувати російську агресію в Європі, а також у відповідь на виклики з боку Китаю", - заявив Байден.

При цьому Шольц підкреслив, що США і Німеччина є найближчими союзниками і інтенсивно працюють разом. При цьому він підкреслив, що одним з головних завдань двох лідерів є боротьба з російською агресією проти України.

"Ми близькі союзники, і ми діємо скоординовано і єдиним чином, коли справа доходить до реагування на поточні кризи", - заявив Шольц, додавши, що Росія заплатить дуже високу ціну, якщо нападе на Україну.

Нагадаємо, сьогодні у Вашингтоні проходять переговори Байдена і Шольца

Напередодні Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну коштуватиме Москві дуже дорого.

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