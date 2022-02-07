Байден і Шольц про протистояння з РФ: Німеччина і США йдуть нога в ногу

"Ми працюємо в ногу, щоб і далі стримувати російську агресію в Європі, а також у відповідь на виклики з боку Китаю", - заявив Байден.

При цьому Шольц підкреслив, що США і Німеччина є найближчими союзниками і інтенсивно працюють разом. При цьому він підкреслив, що одним з головних завдань двох лідерів є боротьба з російською агресією проти України.

"Ми близькі союзники, і ми діємо скоординовано і єдиним чином, коли справа доходить до реагування на поточні кризи", - заявив Шольц, додавши, що Росія заплатить дуже високу ціну, якщо нападе на Україну.