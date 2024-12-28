Байден шкодує, що знявся з виборів президента США, - WP

За даними видання, Байден і деякі з його помічників досі вважають, що він повинен був залишитися в перегонах за президентське крісло. Вони дотримуються цих поглядів попри невдалий виступ на дебатах і низькі результати опитувань, які спонукали демократів тиснути на нього, щоб він відмовився від участі в виборах.

Ба більше, Байден і його прибічники в останні дні говорили, що він міг би перемогти Трампа. Помічники президента кажуть, що він намагався не покладати провину на кандидатку від демократів, що висунули замість нього Камалу Гарріс або її кампанію.

Водночас багато демократів звинувачують у поразці Гарріс саме наполегливість Байдена, який так довго залишався у перегонах, що до моменту зняття своєї кандидатури у Гарріс залишилося трохи більше трьох місяців на передвиборчу кампанію.

Інші ж стверджують, що Байден підірвав свій власний меседж, намагаючись утриматися на посаді президента замість того, щоб прокласти шлях для молодої групи антитрампівських демократів, які могли б повести країну в майбутнє.