Байден жалеет, что снялся с выборов президента США, - WP

По данным издания, Байден и некоторые из его помощников до сих пор считают, что он должен был остаться в гонке за президентское кресло. Они придерживаются этих взглядов, несмотря на неудачное выступление на дебатах и низкие результаты опросов, которые побудили демократов давить на него, чтобы он отказался от участия в выборах.

Более того, Байден и его сторонники в последние дни говорили, что он мог бы победить Трампа. Помощники президента говорят, что он старался не возлагать вину на кандидата от демократов, выдвинувшего вместо него Камалу Харрис или ее кампанию.

В то же время многие демократы обвиняют в поражении Харрис именно настойчивость Байдена, который так долго оставался в гонке, что к моменту снятия своей кандидатуры у Харрис осталось чуть больше трех месяцев на предвыборную кампанию.

Другие же утверждают, что Байден подорвал свой собственный месседж, пытаясь удержаться на посту президента вместо того, чтобы проложить путь для молодой группы антитрамповских демократов, которые могли бы повести страну в будущее.