Байден не знає, чи приїде до Європи у річницю вторгнення Росії на територію України

Президент США Джо Байден ще не знає, чи поїде з робочим візитом до Європи у річницю вторгнення Росії на територію України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента Bloomberg Джоша Вінгров.
Водночас, як зазначив журналіст, глава Білого дому озвучив намір відвідати Польщу. Однак не сказав коли.
Нагадаємо, раніше журналісти NBC інформували, що Байден у річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи.
До слова, у Білому домі заявили, що Байден хотів би відвідати Україну у майбутньому. Проте наразі непідходящий час для такої поїздки.
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