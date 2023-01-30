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Байден не знает, приедет ли в Европу в годовщину вторжения России на территорию Украины

Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент США Джо Байден еще не знает, поедет ли с рабочим визитом в Европу в годовщину вторжения России на территорию Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента Bloomberg Джоша Уингров.

В то же время, как отметил журналист, глава Белого дома озвучил намерение посетить Польшу. Однако не сказал когда.

Напомним, раньше журналисты NBC информировали, что Байден на годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу.

К слову, в Белом доме заявили, что Байден хотел бы посетить Украину в будущем. Однако пока неподходящее время для такой поездки.

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Джозеф БайденВойна России против Украины