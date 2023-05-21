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Байден ще не ухвалив рішення, хто передаватиме F-16 Україні, - Білий дім

Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

США підтримують спільні міжнародні зусилля з навчання українських пілотів сучасним винищувачам. Однак чи будуть ці літаки направлені безпосередньо зі США в Україну ще не вирішено.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Я думаю, з огляду на кількість [винищувачів F-16], які наразі є на складах наших європейських союзників, і, що на основі коштів, які нам виділив Конгрес, є так багато інших пріоритетів для систем, можливо, ми більше зосередимося на передачі третій стороні, але президент не ухвалив остаточного рішення", - заявив він.

За словами Саллівана, винищувачі не є "критично важливими" для очікуваного контрнаступу ЗСУ, проте обставини змінюються.

"США мобілізували виняткові зусилля для своєчасного і повного постачання всього, що необхідно Україні для початку цього контрнаступу. Тепер, коли ми це зробили, ми можемо розраховувати на довгострокову здатність України захистити себе і стримати російську агресію", - додав він.

Винищувачі для України

Частина європейських країн уже підтвердили готовність приєднатися до авіаційної коаліції для надання винищувачів Україні. Йдеться про Британію, Нідерланди, Данію, Португалію та інші.

Водночас президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що погодився на навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Він підкреслив, що про постачання авіації поки що не йдеться.

Крім цього, прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що Оттава теж приєднається до тренувань українських пілотів на сучасних винищувачах.

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