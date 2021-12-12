Байден о серии торнадо: одна из крупнейших вспышек в американской истории

Президент США Джо Байден назвал вспышку торнадо, обрушившуюся на страну в пятницу и субботу, одной из крупнейших в истории. Он утвердил федеральное объявление чрезвычайной ситуации в Кентукки, наиболее пострадавшем от торнадо штате.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Вероятно, это будет одна из крупнейших вспышек торнадо в нашей истории", - заявил президент США.

Также Джо Байден добавил, что "это трагедия, и мы до сих пор не знаем, сколько жизней потеряно или полный размер ущерба".

Отдельные штаты США серьезно пострадали в результате нескольких торнадо. Число жертв продолжает стремительно расти. По меньшей мере 70 человек погибли в штате Кентукки вследствие разрушительной непогоды. По словам губернатора штата Энди Бешира - число жертв к концу дня может вырасти до сотни.