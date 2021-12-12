Байден про серію торнадо: один з найбільших спалахів в американській історії

Президент США Джо Байден назвав спалах торнадо, що обрушився на країну в п'ятницю і суботу, одним з найбільших в історії. Він затвердив федеральне оголошення надзвичайної ситуації в Кентуккі, найбільш постраждалому від торнадо штаті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ймовірно, це буде один з найбільших спалахів торнадо в нашій історії", - заявив президент США.

Також Джо Байден додав, що "це трагедія, і ми досі не знаємо, скільки життів втрачено або повний розмір збитку".

Окремі штати США серйозно постраждали в результаті декількох торнадо. Кількість жертв продовжує стрімко зростати. Щонайменше 70 людей загинули в штаті Кентуккі внаслідок руйнівної негоди. За словами губернатора штату Енді Бешира - кількість жертв до кінця дня може зрости до сотні.