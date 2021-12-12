RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Байден про серію торнадо: один з найбільших спалахів в американській історії

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден назвав спалах торнадо, що обрушився на країну в п'ятницю і суботу, одним з найбільших в історії. Він затвердив федеральне оголошення надзвичайної ситуації в Кентуккі, найбільш постраждалому від торнадо штаті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ймовірно, це буде один з найбільших спалахів торнадо в нашій історії", - заявив президент США.

Також Джо Байден додав, що "це трагедія, і ми досі не знаємо, скільки життів втрачено або повний розмір збитку".

Окремі штати США серйозно постраждали в результаті декількох торнадо. Кількість жертв продовжує стрімко зростати. Щонайменше 70 людей загинули в штаті Кентуккі внаслідок руйнівної негоди. За словами губернатора штату Енді Бешира - кількість жертв до кінця дня може зрости до сотні.

Раніше ми писали, що у Кентуккі через негоду загинули понад 50 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки