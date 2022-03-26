Байден сегодня встретится с Кулебой и Резниковым

Президент США Джо Байден сегодня проведет встречу с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым. Также на встрече будут присутствовать госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.
Об этом заявили в Белом доме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Встреча американского президента с украинскими чиновниками состоится в Польше.
"Байден заглянет на встречу между своим госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Украины Алексеем Резниковым", - говорится в сообщении.
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