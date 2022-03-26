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Байден сьогодні зустрінеться з Кулебою і Резніковим

Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент США Джо Байден сьогодні проведе зустріч з міністрами закордонних справ і оборони України Дмитром Кулебою та Олексієм Рєзніковим. Також на зустрічі будуть присутні держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це заявили в Білому домі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зустріч американського президента з українськими чиновниками відбудеться в Польщі.

"Байден загляне на зустріч між своїм держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном і їх українськими колегами, міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і міністром оборони України Олексієм Резніковим", - йдеться в повідомленні.

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Джозеф БайденДмитро КулебаОлексій Резніков