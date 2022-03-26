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Байден сегодня встретится с Кулебой и Резниковым

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Варшава, Суббота 26 марта 2022 12:23
Байден сегодня встретится с Кулебой и Резниковым Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Джо Байден сегодня проведет встречу с министрами иностранных дел и обороны Украины Дмитрием Кулебой и Алексеем Резниковым. Также на встрече будут присутствовать госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом заявили в Белом доме, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Встреча американского президента с украинскими чиновниками состоится в Польше.

"Байден заглянет на встречу между своим госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Украины Алексеем Резниковым", - говорится в сообщении.

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