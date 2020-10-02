Байден сегодня сдаст тест на коронавирус, - CNN

Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)

Кандидат в президенты США Джо Байден в пятницу сдаст тест на коронавирус. Процедуру он пройдет после положительной пробы у Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Трамп и Байден не обменивались рукопожатиями во время дебатов 29 сентября ни между собой, ни с модератором события Крисом Уоллосом.

Сам Джо Байден пожелал скорейшего выздоровления Трампу и его жене Мелании.

"Мои с Джилл мысли с президентом и его женой, чтобы они скорее выздоровели", - написал Байден в Twitter.

Напомним, сегодня Трамп написал, что у него и его жены подтвердили коронавирус. Они вместе пошли на самоизоляцию.

COVID-19 заразилась советник Трампа Хоуп Хикс, которая сопровождала президента США на дебаты с Джо Байденом.

Врач Трампа Шон Конли заявил, что президент и Мелания останутся на самоизоляции в Белом доме и продолжат там работать.