Байден сьогодні здасть тест на коронавірус, - CNN

Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)

Кандидат у президенти США Джо Байден у п'ятницю здасть тест на коронавірус. Процедуру він пройде після позитивної проби у Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Наголошується, що Трамп і Байден не обмінювалися рукостисканнями під час дебатів 29 вересня ні між собою, ні з модератором події Крісом Воллосом.

Сам Джо Байден побажав якнайшвидшого одужання Трампу і його дружині Меланії.

"Мої з Джилл думки з президентом і його дружиною, щоб вони швидше одужали", - написав Байден Twitter.

Нагадаємо, сьогодні Трамп написав, що у нього і його дружини підтвердили коронавірус. Вони разом пішли на самоізоляцію.

COVID-19 заразилася радник Трампа Хоуп Хікс, яка супроводжувала президента США на дебати з Джо Байденом.

Лікар Трампа Шон Конлі заявив, що президент і Меланія залишаться на самоізоляції в Білому домі і продовжать працювати там.