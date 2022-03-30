Байден сегодня проведет телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден сегодня, 30 марта, проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что американский лидер выразит поддержку Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Washington Examiner Кэтрин Дойл.

"Как сообщили в Белом доме, президент Байден поговорит с Зеленским в 10:45 (17:45 по Киеву, - ред.), чтобы обсудить нашу неизменную поддержку Украины перед лицом российской агрессии", - отметила она.

Напомним, ранее Байден предложил выделить почти миллиард долларов на помощь Украине.

А во время визита в Польшу он заявил, что Украина никогда не будет победой для России.

"Диктатор, который пытается построить империю, никогда не одолеет любовь к свободе среди народа. Мир будет свободен, Украина никогда не будет победой для России", - отметил он, имея в виду президента России Владимира Путина.

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