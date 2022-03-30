RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден сьогодні проведе телефонну розмову із Зеленським

Фото: Володимир Зеленський та Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент США Джо Байден сьогодні, 30 березня, проведе телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що американський лідер висловить підтримку Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Washington Examiner Кетрін Дойл.

"Як повідомили у Білому домі, президент Байден поговорить з Зеленським о 10:45 (17:45 за Києвом, - ред.), щоб обговорити нашу незмінну підтримку України перед російською агресією", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Байден запропонував виділити майже мільярд доларів на допомогу Україні.

А під час візиту до Польщі він заявив, що Україна ніколи не буде перемогою для Росії.

"Диктатор, який намагається збудувати імперію, ніколи не здолає любов до свободи серед народу. Світ буде вільний, Україна ніколи не буде перемогою для Росії", - зазначив він, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДжозеф Байден