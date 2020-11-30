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Байден сегодня получит первый президентский отчет о нацбезопасности

Автор: РБК-Украина

Избранный президент США Джо Байден сегодня получит первый ежедневный отчет о национальной безопасности. С этого дня его регулярно будут информировать о ситуации с угрозами США.

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Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что это важная веха на пути Байдена к Белому дому. С сегодняшнего дня он будет получать такие брифинги - ежедневные бюллетени, которые содержат разведданные, а также аналитику спецслужб о долгосрочных и краткосрочных угрозах, которые необходимо знать лидерам США.

Вместе с Байденом такой же брифинг получит и избранный вице-президент Камала Харрис. CNN пишет, что это положит конец странной ситуации, когда она, как член сенатского комитета по разведке, имела доступ к более секретной информации, чем избранный президент Джо Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа попытается достроить стену на границе с Мексикой до инаугурации Байдена 20 января 2021 года.

Также ранее стало известно, что Евросоюз планирует провести два саммита с Байденом в следующем году.

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